Ukraine-Krieg
Russland schießt mehr als 170 Drohnen ab

Die Ukraine hat in der Nacht die russische Hauptstadt Moskau und die südlich davon gelegene Region Tula mit zahlreichen Drohnen angegriffen.

    Ein Soldat steht auf einem Feld und hält eine Drohne in der Hand.
    Soldaten der ukrainischen Armee bereiten sich darauf vor, eine Aufklärungsdrohne namens LELEKA 100 zu fliegen (Symbolbild). (picture alliance / Anadolu / Jose Colon)
    Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, landesweit seien 172 Drohnen abgeschossen worden. In Tula stürzten Trümmer auf einen Industriebetrieb und verursachten einen Brand. Über Moskau wurden nach Angaben von Bürgermeister Sobjanin mindestens drei Drohnen abgeschossen. Zwei der vier Flughäfen der Hauptstadt schränkten ⁠vorübergehend ihren Betrieb ein.
    In ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angreifer attackiert die Ukraine immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze. Zuletzt hatte die Regierung in Kiew erklärt, verstärkt militärische und logistische Ziele sowie Energieversorgungsanlagen ins Visier zu nehmen.
