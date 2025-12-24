Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, landesweit seien 172 Drohnen abgeschossen worden. In Tula stürzten Trümmer auf einen Industriebetrieb und verursachten einen Brand. Über Moskau wurden nach Angaben von Bürgermeister Sobjanin mindestens drei Drohnen abgeschossen. Zwei der vier Flughäfen der Hauptstadt schränkten vorübergehend ihren Betrieb ein.
In ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angreifer attackiert die Ukraine immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze. Zuletzt hatte die Regierung in Kiew erklärt, verstärkt militärische und logistische Ziele sowie Energieversorgungsanlagen ins Visier zu nehmen.
Diese Nachricht wurde am 24.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.