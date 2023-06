Russischen Angaben zufolge hat die länger erwartete Großoffensive der Ukraine zur Rückeroberung der Region Donezk begonnen? (LIBKOS / AP / dpa / LIBKOS)

Das russische Verteidigungsministerium sprach in seiner Mitteilung von einer ukrainischen "Offensive". Es ist unklar, ob damit die seit längerem erwartete Großoffensive gemeint sein könnte. Von ukrainischer Seite liegen bislang keine Angaben vor. Unabhängig prüfen lassen sich die Berichte nicht.

Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte, der Feind habe gestern an fünf Frontabschnitten in der Region Donezk angegriffen und versucht, die russische Verteidigungslinie zu durchbrechen. Die russischen Truppen hätten rund 250 ukrainische Soldaten getötet und Panzer sowie gepanzerte Kampffahrzeuge zerstört. Das Ministerium veröffentlichte zudem ein Video, das mehrere ukrainische Panzerfahrzeuge zeigen soll, die nach Beschuss auf einem Feld explodieren.

