Ukraine-Krieg

Russland schlägt neue Verhandlungen vor - Bundesregierung sagt Kiew weitere Militärhilfe zu

Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs schlägt Russland der Regierung in Kiew weitere Gespräche über eine Waffenruhe vor. Sie sollen am Montag in Istanbul stattfinden - auf Grundlage eines Memorandums "zu allen Aspekten einer zuverlässigen Überwindung der Grundursachen der Krise". Der ukrainische Verteidigungsminister Umerow erwiderte, man sei weiteren Treffen nicht abgeneigt.