Russland senkt Wirtschaftswachstum. (dpa / Vitaliy Ankov)

Für das laufende Jahr werde die Wirtschaft nur noch um 0,4 Prozent zulegen, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Nowak der Zeitung "Wedomosti". Zuvor hatte die russische Regierung für dieses Jahr mit einem Plus von 1,3 Prozent gerechnet. Für 2027 wurde die Prognose halbiert - von 2,8 auf 1,4 Prozent. Nowak verwies auf die hohen Militärausgaben für den Krieg gegen die Ukraine. Die Wirtschaft stehe unter beispiellosem Druck durch westliche Sanktionen, so Nowak. Hinzu kämen regelmäßige Angriffe der Ukraine auf kriegswichtige Betriebe und die Ölindustrie.

Die russische Wirtschaft war im zurückliegenden ersten Quartal um 0,3 Prozent geschrumpft.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.