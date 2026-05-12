Nach Ende der Waffenruhe
Russland setzt Angriffe auf Ukraine fort - ein Toter im Osten des Landes

Nach dem Ende einer dreitägigen Waffenruhe gehen die russischen Angriffe auf die Ukraine weiter.

    Ein Mann versucht nach einem russischen Angriff auf die ukrainische Stadt Saporischschja ein Feuer zu löschen.
    Ein zerstörtes Gebäude und ausgebrannte Fahrzeuge nach einem russischen Luftangriff auf die Stadt Saporischschja in der Ukraine (Archivbild). (AFP / DARYA NAZAROVA)
    Nach Angaben ukrainischer Behörden wurde im Osten des Landes mindestens ein Mann getötet. Angriffe wurden auch aus den Städten Saporischschja, Dnipro, Charkiw und Cherson gemeldet. Auch die Gebiete Sumy im Norden und Mykolajiw im Süden des Landes waren demnach betroffen. In der Hauptstadt Kiew trafen Trümmerteile einer Drohne ein Hochhaus.
    Russland wiederum meldete, in der Nacht mehrere ukrainische Drohnen abgeschossen zu haben. Die seit Samstag geltende Waffenruhe war in der Nacht ausgelaufen. Während der befristeten Feuerpause waren nur wenige Luftangriffe gemeldet worden. Entlang der Frontlinie gab es aber weiterhin Beschuss.
    Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.