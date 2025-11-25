Ukraine-Plan

Regierungssprecher Peskow sagte in Moskau, die russische Delegation habe bei ihrem Treffen mit dem amerikanischen Unterhändler Driscoll in Abu Dhabi keine überarbeitete Fassung erhalten. Moskau halte an der Initiative von US-Präsident Trump fest.
Bundesaußenminister Wadephul begrüßte die neuen Gespräche zwischen Russland und den USA. Es gebe die Chance, dass es schrittweise zu Verhandlungen kommen könne. Der französische Präsident Macron bekräftigte die Forderungen der Europäer nach Nachbesserungen. Am Nachmittag wollen die Unterstützer der Ukraine über das weitere Vorgehen beraten.
Diese Nachricht wurde am 25.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.