CNN-Bericht

Rheinmetall-Chef Papperger (links), Verteidigungsminister Pistorius und Bundeskanzler Scholz bei der Eröffnung einer Munitionsfabrik in Unterlüß. (Philipp Schulze/dpa)

Demnach plante die russische Regierung Anfang des Jahres ein Attentat auf den Chef des Rüstungskonzerns, der Waffen und Militärfahrzeuge an die Ukraine liefert. Das Vorhaben sei Teil einer Serie von geplanten Anschlägen auf Manager europäischer Rüstungskonzerne gewesen. Die deutschen Geheimdienste hätten die Umsetzung vereitelt, nachdem sie von den USA darüber informiert worden seien. Weder Rheinmetall noch US-amerikanische oder deutsche Sicherheitsbehörden wollten sich auf Nachfrage zu dem Bericht äußern.

Papperger hat sich für mehr Waffenlieferungen an die Ukraine starkgemacht. Sein Konzern ist einer der größten Hersteller von Munition weltweit. Er betreibt gemeinsam mit der Ukraine einen Reparaturbetrieb für Panzer im Westen des Landes. Im Februar war zudem bekannt geworden, dass Rheinmetall eine Munitionsfabrik in der Ukraine errichten will.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.