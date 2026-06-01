Angriffskrieg
Russland stoppt wegen ukrainischer Angriffe auf Raffinerien Export von Flugtreibstoff

In Russland ist ⁠die Ausfuhr von ⁠Flugtreibstoff bis zum 30. November verboten worden.

    Dieses Foto wurde am 4. Februar 2026 aufgenommen und zeigt den Kreml im Zentrum Moskaus.
    Der Kreml im Zentrum Moskaus (AFP / HECTOR RETAMAL)
    Ziel sei, die Stabilität auf dem heimischen Kraftstoffmarkt zu gewährleisten, teilte die Regierung in Moskau mit. Sie reagiert damit auf die zunehmenden ukrainischen Drohnenangriffe unter anderem gegen Raffinerien, was örtlich zur Drosselung oder Einstellung der Produktion geführt hat. Russland exportiert Kerosin hauptsächlich in die zentralasiatischen Staaten Kasachstan, ⁠Kirgisistan, ⁠Tadschikistan und Usbekistan.
    Der Kreml hatte in der vergangenen Woche bereits die Ausfuhr von Benzin begrenzt; zudem werden Einschränkungen für Diesel geprüft.
    Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.