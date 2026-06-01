Angriffskrieg

Ziel sei, die Stabilität auf dem heimischen Kraftstoffmarkt zu gewährleisten, teilte die Regierung in Moskau mit. Sie reagiert damit auf die zunehmenden ukrainischen Drohnenangriffe unter anderem gegen Raffinerien, was örtlich zur Drosselung oder Einstellung der Produktion geführt hat. Russland exportiert Kerosin hauptsächlich in die zentralasiatischen Staaten Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan.
Der Kreml hatte in der vergangenen Woche bereits die Ausfuhr von Benzin begrenzt; zudem werden Einschränkungen für Diesel geprüft.
Diese Nachricht wurde am 01.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.