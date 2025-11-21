Von ukrainischer Seite wurde dies weder bestätigt noch dementiert. Zurückgewiesen wurden aber russische Angaben, wonach die Stadt Kupjansk nach langen Kämpfen eingenommen worden sei.
Die russischen Streitkräfte fingen in der vergangenen Nacht mehr als 30 ukrainische Drohnen ab, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte. Mindestens acht Flughäfen mussten ihren Betrieb vorübergehend einstellen.
Bei einem russischen Angriff auf die südostukrainische Stadt Saporischschja wurden fünf Menschen getötet und drei verletzt.
Diese Nachricht wurde am 21.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.