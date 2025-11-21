Krieg in der Ukraine
Russland: Tausende ukrainische Soldaten am Fluss Oskil eingeschlossen

Russland hat nach eigenen Angaben rund 5.000 ukrainische Soldaten am Ostufer des Flusses Oskil in der ostukrainischen Region Charkiw eingekesselt.

    Saporischschja: Rettungskräfte arbeiten in einem Markt, der durch einen russischen Angriff zerstört wurde. (Kateryna Klochko / AP / dpa / Kateryna Klochko)
    Von ukrainischer Seite wurde dies weder bestätigt noch dementiert. Zurückgewiesen wurden aber russische Angaben, wonach die Stadt Kupjansk nach langen Kämpfen eingenommen worden sei.
    Die russischen Streitkräfte fingen in der vergangenen Nacht mehr als 30 ukrainische Drohnen ab, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte. Mindestens acht Flughäfen mussten ihren Betrieb vorübergehend einstellen.
    Bei einem russischen Angriff auf die südostukrainische Stadt Saporischschja wurden fünf Menschen getötet und drei verletzt.
