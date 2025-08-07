Treffen geplant: US-Präsident Trump und Russlands Staaatschef Putin. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Details würden derzeit besprochen, hieß es weiter aus dem Kreml. Der Ort werde zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Zuvor hatte Trump bereits von einer hohen Wahrscheinlichkeit eines solchen Treffens gesprochen. Der US-Präsident hatte Russland ein Ultimatum gestellt, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Nach dessen Ablauf verhängte er gestern Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Waren aus Indien, weil das Land Öl aus Russland kauft.

Gestern hatte Trumps Sondergesandter Witkoff in Moskau mehrere Stunden mit Putin gesprochen. Trump erklärte anschließend, bei dem Gespräch seien Fortschritte erzielt worden. Der Kreml sprach von einer "nützlichen und konstruktiven" Unterhaltung. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte am Abend, der Druck auf Moskau wirke, Russland scheine nun eher zu einer Waffenruhe zu neigen.

