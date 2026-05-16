Seit Beginn seiner Offensive in der Ukraine im Februar 2022 bombardiert Russland regelmäßig das gesamte ukrainische Staatsgebiet. (picture alliance / Photoshot / Avalon / Dmytro Smolienko)

Der ukrainische Stab für Kriegsgefangene erklärte, es handele sich angeblich um im Kampf getötete ukrainische Soldaten. Ermittler und Experten würden die Verstorbenen nun identifizieren. Der Austausch von Gefangenen und die Rückführung von Soldatenleichen zählt zu den wenigen Bereichen der Zusammenarbeit zwischen den beiden kriegführenden Ländern. Gestern hatten Russland und die Ukraine jeweils 205 Kriegsgefangene ausgetauscht. In der Vereinbarung über eine dreitägige Waffenruhe, die US-Präsident Trump für das vergangene Wochenende vermittelt hatte, war der Austausch von insgesamt 1.000 Kriegsgefangenen vorgesehen.

Seit Dienstag hat die Intensität der gegenseitigen Angriffe zwischen der Ukraine und Russland wieder zugenommen. In der russischen Grenzregion Belgorod kam bei einem ukrainischen Drohnenangriff ein Mensch ums Leben. Russische Behörden erklärten, die Drohne habe ein Fahrzeug getroffen und einen Zivilisten getötet.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.