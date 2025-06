Russland übergibt die sterblichen Überreste von Ukrainern in Kühlwagen (Archivbild) (AFP / HANDOUT)

Mehr als 1.200 weitere Tote seien in die Ukraine zurückgebracht worden, erklärte die zuständige Behörde in Kiew. Die Rückführung von Getöteten als Teil der Vereinbarungen von Istanbul sei damit abgeschlossen, hieß es. Auch Russland erhielt Gefallene zurück.

Anfang des Monats hatten sich Vertreter der Ukraine und Russlands in der Türkei auf einen Austausch von Kriegsgefangenen und Todesopfern geeinigt. Die Übergabe hatte in der vergangenen Woche begonnen. Laut dem ukrainischen Verteidigungsministerium wurden mehr als 6.000 Leichen übergeben. Aus Russland hieß es, man könne noch mehr als 2.000 weitere Leichen in die Ukraine überführen.

