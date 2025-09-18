Die Ukraine hat erneut Raffinerien in Russland mit Drohnen angegriffen (Archivbild). (AFP / Roman Pilipey)

Die zuständigen Behörden in Kiew teilten mit, es handele sich um tausend getötete Soldaten, die nun identifiziert würden. Nach Angaben Moskaus wurden von ukrainischer Seite 24 russische Leichen übergeben.

Der ukrainische Präsident Selenskyj besuchte heute in der umkämpften Region Donezk Einheiten nahe der Front. Er sagte, im Verlauf einer Gegenoffensive nordwestlich der Stadt Pokrowsk seien mehrere Ortschaften zurückerobert und russische Soldaten gefangengenommen worden.

Das ukrainische Militär griff nach eigenen Angaben Raffinerien in zwei russischen Regionen mit Drohnen an. Einen weiteren Angriff auf einen Chemiebetrieb gab es im Gebiet Baschkortostan, wie die dortigen Behörden bestätigten.

