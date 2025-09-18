Ukraine greift erneut Raffinerien in Russland mit Drohnen an (Archivbild). (AFP / Roman Pilipey)

Die zuständigen Behörden in Kiew teilten mit, es handele sich um tausend getötete Soldaten, die nun identifiziert würden. Nach Angaben Moskaus wurden von ukrainischer Seite 24 russische Leichen übergeben.

Der ukrainische Präsident Selenskyj besuchte heute in der umkämpften Region Donezk Einheiten nahe der Front. Er sagte, im Verlauf einer Gegenoffensive nordwestlich der Stadt Pokrowsk seien mehrere Ortschaften zurückerobert und russische Soldaten gefangengenommen worden.

In der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka wurden mindestens fünf Menschen durch einen russischen Luftangriff getötet. Der Gouverneur des Gebiets Donezk teilte mit, es sei eine Bombe auf ein Wohngebiet abgeworfen worden. Mehrere Häuser seien dabei beschädigt worden. Das ukrainische Militär griff nach eigenen Angaben Raffinerien in zwei russischen Regionen mit Drohnen an.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.