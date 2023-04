Diplomatischer Konflikt

Russlands Botschaft in Berlin: Offenbar reduzieren Deutschland und Russland jeweils ihr diplomatisches Personal. (imago images/Jürgen Ritter)

Das Verteidigungsministerium in Moskau kündigte gestern an, dass mehr als 20 deutsche Diplomaten Russland verlassen müssten. Laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" verließ zudem eine zweistellige Zahl russischer Diplomaten Deutschland mit einer russischen Regierungsmaschine. Das Auswärtige Amt in Berin hielt sich hingegen bedeckt und sprach nicht von einer Ausweisung. Es erklärte, dass beide Länder in den vergangenen Wochen "zu Fragen der personellen Besetzung der jeweiligen Auslandsvertretungen in Kontakt" gestanden hätten. Die Ausreise von russischen Botschaftsangehörigen stehe damit in Zusammenhang. Hintergrund sind Vorwürfe, dass Mitarbeiter russischer Geheimdienste als Diplomaten getarnt spionieren.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.