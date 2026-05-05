Ukrainekrieg

Laut dem Verteidigungsministerium in Moskau ordnete Präsident Putin an, dass die russische Armee am Freitag und Samstag ihre Angriffe gegen die Ukraine einstellt. Am 9. Mai erinnert Russland mit Militärparaden an den Sieg der Sowjetunion über Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte eine Feuerpause bereits für die Nacht zum Mittwoch an. Eine Zeitspanne nannte er nicht. Beide Seiten drohten mit Vergeltung, sollte gegen die Waffenruhe verstoßen werden.
Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.