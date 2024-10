Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, dass Russland mit 19 Drohnen erneut kritische Infrastruktur des Landes angegriffen hat. (Hier ein Archivbild) (Ukrainian Emergency Service/dpa)

Der Gouverneur in dem Gebiet Woronesch erklärte, Teile einer abgefangenen ukrainischen Kampfdrohne hätten eine leere Zisterne in Brand gesetzt. Der russische Katastrophenschutz berichtete unterdessen von brennenden Treibstofftanks in einem Dorf bei Perm am Ural, etwa 1.700 Kilometer von der Ukraine entfernt.

Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, dass Russland mit 19 Drohnen erneut kritische Infrastruktur des Landes angegriffen hat. Einige Drohnen seien abgeschossen worden.

Die Angaben von russischer und ukrainischer Seite lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 04.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.