Nach Verhandlungen

Steve Witkoff, Sondergesandter der Vereinigten Staaten für den Nahen Osten (IMAGO | Poolfoto)

Auf beiden Seiten wurden jeweils 157 Soldaten freigelassen, wie das Verteidigungsministerium in Moskau und der ukrainische Präsident Selenskyj bekanntgaben. Es ist das einzige öffentlich bekannte Ergebnis der Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA in Abu Dhabi über ein Ende des Krieges.

Der US-Sondergesandte Witkoff nannte den Gefangenenaustausch ein gutes Signal. Einen Durchbruch bei den Verhandlungen in Abu Dhabi konnte Witkoff allerdings nicht vermelden. Er nannte die Gespräche detailliert und produktiv.

Selenskyj verlangte nach dem Abschluss des Treffens schnellere Ergebnisse. Die Gespräche liefen gestern und heute. Russland griff die Ukraine auch währenddessen aus der Luft an; mehrere Menschen wurden getötet und Energie-Infrastruktur zerstört.

