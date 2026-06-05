Vermittlung durch Emirate

Nach russischen Angaben handelte es sich auf beiden Seiten jeweils um 185 Soldaten. Der Austausch sei durch die Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate zustande gekommen. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte die Angaben und fügte hinzu, daneben sei auch ein Zivilist freigekommen. Einige der Rückkehrer waren seinen Angaben nach seit 2022 in russischer Gewalt.
Selenskyj hat gestern in einem offenen Brief dem russischen Präsidenten Putin direkte Gespräche angeboten und einen Austausch aller Kriegsgefangenen angeregt, als eine Etappe auf dem Weg zu einem Frieden.
Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.