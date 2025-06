Russischer Angriffskrieg

Russland und die Ukraine tauschen weitere Gefangene aus. (Uncredited / Russian Defense Minis / Uncredited)

Es handle sich um Angehörige der Armee, der Nationalgarde und der Grenztruppen, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram mit. Dem Stab für Kriegsgefangenenbelange zufolge wurden schwer verletzte und schwer kranke Soldaten ausgetauscht. Der Großteil der Freigekommenen befand sich demnach seit mehr als drei Jahren in Kriegsgefangenschaft.

Das russische Verteidigungsministerium bestätigte den Austausch an der ukrainisch-belarussischen Grenze. Beide Seiten machten keine Angaben zur Anzahl der Soldaten. Kiew und Moskau hatten Anfang Juni bei Gesprächen in der Türkei einen Austausch von Soldaten unter 25 Jahren und von Schwerverletzten und Kranken in mehreren Etappen vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.