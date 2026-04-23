Erster Spatenstich für ein nordkoreanisch-russisches Freundschaftskrankenhaus (picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY / Yonhap)

Vertreter beider Staaten legten im nordkoreanischen Wonsan den Grundstein eines sogenannten "Freundschaftskrankenhauses". Russlands Gesundheitsminister Muraschko reiste dafür nach Nordkorea, neben ihm sind zurzeit auch Umweltminister Koslow und Innenminister Kolokolzew dort zu Besuch. Als Freundschaftskrankenhäuser werden zumeist Kliniken bezeichnet, die im Zuge internationaler Kooperationen zwischen politisch eng verbundenen Staaten gebaut werden. Der Begriff ist vor allem aus sozialistischen Ländern bekannt.

Berichten zufolge läuft derzeit auch der Bau einer Straßenbrücke an der russisch-nordkoreanischen Landesgrenze. Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine haben sich die Beziehungen zwischen Moskau und Pjöngjang intensiviert. Unter anderem schickte Nordkorea tausende Soldaten nach Russland, um in der Ukraine zu kämpfen.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.