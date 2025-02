Die gegenseitigen Angriffe gehen weiter. (AP / Kateryna Klochko)

Die Ukraine meldete einen massiven russischen Drohnenangriff während der Nacht. Die Luftabwehr berichtete auf Telegram, sie habe rund 200 der Fluggeräte in der Luft zerstört. Nach Angaben des Militärgouverneurs der Region Charkiw gab es dort zwei Verletzte und Schäden an zahlreichen Gebäuden sowie am Stomnetz

Die russische Nachrichtenagentur RIA meldete nach einem Angriff drei tote Zivilisten im russisch besetzten Teil der ukrainischen Region Cherson. Zudem wurde aus Sicherheitsgründen der Betrieb am Moskauer Flughafen Scheremetjewo für mehrere Stunden eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.