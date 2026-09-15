Trotz Trump-Behauptung

Kremlsprecher Dmitri Peskow (Ulf Mauder/dpa)

Kreml-Sprecher Peskow sagte während seiner täglichen Pressekonferenz, man habe den Vorstoß zur Kenntnis genommen, es sei eine gute Initiative. Trump hatte die Teil-Waffenruhe zuvor als bereits von den beiden Ländern akzeptiert präsentiert. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte gestern in seiner abendlichen Videobotschaft, man werde den Vorstoß nur unterstützen, wenn Russland den Krieg tatsächlich beenden wolle.

In der Nacht gab es wieder gegenseitige Angriffe. Es wurden mehrere Tote gemeldet. Der russische Außenminister Lawrow betonte heute, Russland werde die Kampfhandlungen in der Ukraine auch im Falle von Friedensgesprächen nicht einstellen. Die Ukraine fordert ⁠hingegen eine Waffenruhe als ‌Grundlage für Verhandlungen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.