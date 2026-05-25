Tote und Verletzte

In der Region Cherson im Süden des Landes meldeten die Behörden zwei Tote und 16 Verletzte nach Angriffen mit Granaten, Drohnen und Raketen. In Saporischschja im Südosten wurden bei Luftangriffen mindestens drei Menschen verletzt.
Die Ukraine beschoss in ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg erneut Ziele in Russland. In den Grenzregionen Belgorod und Brjansk wurden nach Angaben der dortigen Behörden bei Luftangriffen zwei Menschen getötet. In Horliwka im russisch besetzten Teil der Ukraine wurden laut dem russischen Staatsfernsehen fünf Menschen bei Drohnenangriffen verletzt.
Die Angaben aus Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.