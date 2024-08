Rauch nach Kämpfen in der Nähe des Flughafens der russischen Stadt Kursk (Archivbild). (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / Administration of the Kursk regi)

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe gab es durch einen Abschuss im Umland der Hauptstadt Kiew Schäden durch herabstürzende Trümmerteile. In der nordostukrainischen Stadt Charkiw wurde demnach eine Klinik getroffen. Zwei Personen wurden verletzt. Es könnten sich aber noch Menschen unter den Trümmern befinden, hieß es. Weitere Ziele russischer Angriffe waren Cherson und Mykolajiw.

Die Ukraine griff in der Nacht ihrerseits mehrere russische Regionen mit Drohnen an. Dem russischen Verteidigungsministerium zufolge wurden mehr als 30 der Fluggeräte abgeschossen. In den Gebieten Kursk und Belgorod wurden demnach mehrere Gebäude sowie Autos beschädigt. Es gab mindestens einen Toten und fünf Verletzte.

Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich kaum unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.