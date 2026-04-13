Nach Ende der Waffenruhe

Nach der Waffenruhe wurde auch Saporischschja in der Ukraine von russischen Drohnen getroffen. (Kateryna Klochko / AP / dpa / Kateryna Klochko)

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe attackierte Russland die Ukraine mit fast 100 Drohnen, von denen die meisten abgefangen worden seien. Den Behörden zufolge wurde eine Infrastruktureinrichtung in der Region Dnipropetrowsk getroffen. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftabwehr habe mehr als 30 unbemannte ukrainische Fluggeräte abgefangen und zerstört.

Die Waffenruhe dauerte 32 Stunden und ging in der Nacht zu Ende. Kiew und Moskau warfen sich über das Wochenende gegenseitig zahlreiche Verstöße dagegen vor, allerdings in kleinerem Maßstab als sonst.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.