Angriffskrieg

Feuer in einem Krankenhaus in der ukrainischen Region Charkiw nach russischem Drohnenbeschuss. (Uncredited / Ukrainian Emergency S / Uncredited)

Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes SBU wurde in der Region Belgorod ein russisches Raketendepot getroffen und gelagerte Munition zur Explosion gebracht. Außerdem seien ukrainische Drohnen in Gaskompressor-Stationen in den Regionen Tambov und Saratov eingeschlagen. Aus der russischen Region Krasnodar am Schwarzen Meer wurde nach einem ukrainischen Angriff ein Großfeuer in einer Raffinerie gemeldet.

Der Gouverneur der ukrainischen Region Charkiw, Synehubov, berichtete auf Telegram von mehreren Verletzten durch russischen Drohnenbeschuss. Unter anderem sei ein Krankenhaus getroffen worden.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.