Bereits zum 57. Mal haben die Ukraine und Russland während des laufenden Krieges Gefangene ausgetauscht. (Archivbild) (Evgeniy Maloletka / AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Beide Seiten hätten jeweils 103 Menschen freigelassen, teilte die russische Nachrichtenagentur Interfax mit. Die russischen Soldaten seien bei dem ukrainischen Vormarsch in der Region Kursk in Gefangenschaft geraten. Der Präsident der Ukraine, Selenskyj, bestätigte, dass im Gegenzug ukrainische Soldaten freigekommen seien.

Die russische Armee rückte derweil nach eigenen Angaben in der Region Donezk im Osten der Ukraine weiter vor. Soldaten hätten den Ort Jelanne Perche eingenommen, der unweit der für die Ukraine logistisch wichtigen Stadt Pokrowsk liegt. In der Nacht griff Russland die Ukraine zudem erneut großflächig mit Drohnen an. Präsident Selenskyj teilte mit, fast alle der 76 Flugobjekte seien abgeschossen worden. Mehrere Häuser wurden durch Trümmerteile beschädigt.

