Vor Osterwaffenruhe
Russland und Ukraine tauschen Gefangene aus

Kurz vor einer vereinbarten Waffenruhe haben Russland und die Ukraine erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Es seien jeweils 175 Gefangene übergeben worden, ⁠teilte ⁠das Verteidigungsministerium ⁠in Moskau mit.

    Auf diesem Foto aus einem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums verbreiteten Video bereiten russische Soldaten eine Lantset-Drohne für den Abschuss auf ukrainische Stellungen an einem nicht näher bezeichneten Ort in der Ukraine vor.
    Russische Soldaten bereiten eine Lantset-Drohne für den Abschuss auf ukrainische Stellungen an einem nicht näher bezeichneten Ort in der Ukraine vor. (Uncredited / Russian Defense Minis / Uncredited)
    Der Austausch sei unter ⁠Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate ⁠zustandegekommen.
    Vor der für den Nachmittag erwarteten Feuerpause gingen auch die gegenseitigen Angriffe weiter. In der ukrainischen Hafenstadt Odessa wurden Behörden zufolge zwei Menschen getötet. Aus Sumy im Nordosten der Ukraine wurden 17 Verletzte gemeldet. Die Flugabwehr meldete insgesamt 160 russische Drohnen. Das russische Verteidigungsministerium berichtete, man habe 99 ukrainische Drohnen abgewehrt. In der südrussischen Region Krasnodar lösten Trümmerteile einen Brand in einem Industriegebiet aus.
    Die ab 15 Uhr unserer Zeit geltende Waffenruhe zum orthodoxen Osterfest soll 32 Stunden dauern.
    Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.