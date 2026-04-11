Vor Osterwaffenruhe

Der Austausch sei unter Vermittlung der Vereinigten Arabischen Emirate zustandegekommen.
Vor der für den Nachmittag erwarteten Feuerpause gingen auch die gegenseitigen Angriffe weiter. In der ukrainischen Hafenstadt Odessa wurden Behörden zufolge zwei Menschen getötet. Aus Sumy im Nordosten der Ukraine wurden 17 Verletzte gemeldet. Die Flugabwehr meldete insgesamt 160 russische Drohnen. Das russische Verteidigungsministerium berichtete, man habe 99 ukrainische Drohnen abgewehrt. In der südrussischen Region Krasnodar lösten Trümmerteile einen Brand in einem Industriegebiet aus.
Die ab 15 Uhr unserer Zeit geltende Waffenruhe zum orthodoxen Osterfest soll 32 Stunden dauern.
Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.