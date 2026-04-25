Krieg in der Ukraine
Russland und Ukraine tauschen je 193 Kriegsgefangene aus

Russland und die ⁠Ukraine haben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht.

    Zwei Männer liegen sich in den Armen. Sie tragen ukrainische Flaggen über den Schultern und stehen vor einem Bus. Im Hintergrund stehen weitere Menschen mit ukrainischen Flaggen sowie ein Soldat.
    Russland und die Ukraine haben zum zweiten Mal in diesem Monat Kriegsgefangene ausgetauscht. (AFP / ROMAN PILIPEY)
    Der ukrainische Präsident Selenskyj teilte mit, 193 Gefangene seien in die Ukraine zurückgekehrt. Unter ihnen befänden sich Soldaten, Grenzschutzbeamte und Polizisten. Manche seien verletzt.
    Das russische Verteidigungsministerium bestätigte, dass die Ukraine ebenfalls 193 Soldaten freigelassen habe. Sie seien noch in Belarus. Dort habe der Austausch stattgefunden.
    Russland und die Ukraine haben in dem seit mehr als vier Jahren andauernden Krieg wiederholt Gefangene ausgetauscht.
    Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.