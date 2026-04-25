Der ukrainische Präsident Selenskyj teilte mit, 193 Gefangene seien in die Ukraine zurückgekehrt. Unter ihnen befänden sich Soldaten, Grenzschutzbeamte und Polizisten. Manche seien verletzt.
Das russische Verteidigungsministerium bestätigte, dass die Ukraine ebenfalls 193 Soldaten freigelassen habe. Sie seien noch in Belarus. Dort habe der Austausch stattgefunden.
Russland und die Ukraine haben in dem seit mehr als vier Jahren andauernden Krieg wiederholt Gefangene ausgetauscht.
Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.