150 russische Soldaten seien aus ukrainischer Gefangenschaft zurückgekehrt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Im Gegenzug habe man 150 Soldaten an Kiew übergeben. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte den Austausch. Einige der Freigekommenen seien mehr als zwei Jahre in Gefangenschaft gewesen, erklärte er. Bei den Rückkehrern handele es sich um Angehörige der Flotte, des Heeres, der Luftwaffe und der Nationalgarde.

Bei dem Austausch sollen die Vereinigten Arabischen Emirate als Vermittler aufgetreten sein.

