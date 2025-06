Russland und die Ukraine haben weitere Gefangene ausgetauscht. (Bild vom 12. Juni) (Uncredited / Ukrainian Presidentia / Uncredited)

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, die Übergabe habe erneut an der Grenze zwischen der Ukraine und Belarus stattgefunden. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte den Austausch. Er erklärte, die meisten der Freigelassenen seien mehr als zwei Jahre in russischer Gefangenschaft gewesen.

Die Ukraine und Russland hatten sich Anfang des Monats in Istanbul auf einen Gefangenenaustausch in mehreren Etappen geeinigt.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.