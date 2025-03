Nach Gesprächen mit den USA über eine Waffenruhe, werfen sich Russland und die Ukraine jedoch einen Bruch vor. (Getty Images / sb2010)

Zudem gibt es Differenzen über eine Vereinbarung, auch im Schwarzen Meer von gegenseitigen Angriffen abzusehen, um die Schifffahrt dort zu sichern. Die USA hatten gestern nach getrennten Gesprächen mit beiden Seiten mitgeteilt, es sei eine Verständigung auf eine teilweise Waffenruhe erzielt worden, die mit sofortiger Wirkung in Kraft trete.

Russland erklärte, es habe in der vergangenen Nacht neun ukrainische Drohnen abgeschossen, darunter zwei über dem Schwarzen Meer. Weiter hieß es, die Ukraine habe unter anderem versucht, die Energie-Infrastruktur in den russischen Regionen Kursk und Brjansk anzugreifen. Das ukrainische Militär wies die Vorwürfe zurück. Die Anschuldigungen seien falsch, erklärt der Generalstab auf Telegram. In der Nacht seien ukrainische Gebiete mit fast 120 Drohnen angegriffen worden, hieß es weiter.

