Russland hat Einreiseverbote gegen zahlreiche US-Bürger verhängt. (Getty Images / iStockphoto / Valery Bocman)

Unter ihnen sind laut einer vom Außenministerium in Moskau veröffentlichten Liste Journalisten, Beamte des US-Finanzministeriums und Militärangehörige.

Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hatten die USA in der vergangenen Woche Strafmaßnahmen gegen rund 400 Unternehmen und Personen in Russland, Belarus und anderen Ländern verhängt.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.