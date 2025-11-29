Russland verbietet die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (AFP PHOTO/JOHN MACDOUGALL)

Einen Grund für das Verbot nannte die Generalstaatsanwaltschaft in Moskau nicht. Die Behörden können Mitarbeiter der Organisation von nun an strafrechtlich verfolgen. Gleiches gilt für Menschen, die Geld an die Vereinigung spenden. Human Rights Watch selbst wertete den Schritt als weiteres Zeichen für Repressionen durch den Kreml. Die Organisation wirft Russland regelmäßig Unterdrückung Andersdenkender und Kriegsverbrechen in der Ukraine vor. Moskau geht seit Jahren hart gegen Kritiker, Journalisten und Aktivisten vor. Seit Inkrafttreten eines entsprechenden Gesetzes wurden bereits mehr als 275 Gruppen auf die Liste unerwünschter Organisationen gesetzt.

Darunter sind etwa auch Transparency International und die Umweltschutzorganisation WWF.

