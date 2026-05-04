Ukrainekrieg

Am 9. Mai feiern die Menschen in Russland traditionell den "Tag des Sieges". (Deutschlandradio / Andrea Rehmsmeier)

Am 9. Mai wird in Russland an den Sieg der Sowjetunion über Deutschland im Zweiten Weltkrieg erinnert. Zugleich drohte das russische Verteidigungsministerium mit einem Vergeltungsangriff auf das Stadtzentrum von Kiew, sollte die Ukraine die Feuerpause brechen. Der ukrainische Präsident Selenskyj teilte mit, dass mit ihm nicht über eine solche Waffenruhe gesprochen worden sei. Die Ukraine strebe hingegen einen dauerhaften Waffenstillstand an.

Auch heute gab es wieder russische Angriffe auf die Ukraine. Dabei wurden mindestens neun Menschen getötet, die meisten davon in der Region Charkiw im Osten des Landes.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.