Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Sacharowa, warnte die Regierung in Eriwan vor politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen für Armenien. Die ehemalige Sowjetrepublik hat sich in den vergangenen Jahren um einen Ausbau der Beziehungen zur EU bemüht. Am Montag war das Land Gastgeber eines Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft und am Dienstag eines EU-Armenien-Gipfels. Dabei ging es um Projekte in den Bereichen Energie, Verkehr und Digitales sowie Sicherheit und Verteidigung.
Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.