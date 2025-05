Trümmer der abgeschossenen malaysischen Maschine im Jahr 2014 (AFP / Dominique Faget)

Kreml-Sprecher Peskow erklärte in Moskau, die Ergebnisse beruhten auf Voreingenommenheit. Russland sei nicht an der Untersuchung beteiligt gewesen und akzeptiere die Schlussfolgerungen nicht.

Die Boeing der Malaysia Airlines war auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über umkämpftem Gebiet in der Ostukraine von einer Luftabwehrrakete getroffen worden, die prorussische Kräfte abgefeuert hatten. Alle 298 Menschen an Bord starben - darunter 196 aus den Niederlanden, 38 Australier und vier Deutsche. Ein niederländisches Gericht verurteilte im Jahr 2022 zwei Russen und einen Ukrainer in Abwesenheit für die Tat.

Jetzt hat auch der Luftfahrtrat der Vereinten Nationen Russland für den Abschuss verantwortlich gemacht. Die australische Außenministerin Wong sagte, Russland müsse sich endlich seiner Verantwortung stellen.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.