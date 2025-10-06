Sicherheit

Kremlsprecher Dmitri Peskow (Alexander Zemlianichenko / AP / dpa / Alexander Zemlianichenko)

Kremlsprecher Peskow sagte der Nachrichtenagentur Interfax, in Europa neigten derzeit viele Politiker dazu, Russland für alles verantwortlich zu machen. Dies geschehe stets Zitat "unbegründet und pauschal". Die Geschichte mit den Drohnen sei in der Tat zumindest seltsam. Aber es gebe keinen Grund, Russland dafür verantwortlich zu machen, sagte er mit Blick auf Äußerungen von Bundeskanzler Merz. Dieser hatte gestern im ARD-Fernsehen Russland für die meisten Drohnenvorfälle der vergangenen Tage verantwortlich gemacht.

Seit Donnerstagabend war der Betrieb am Flughafen München wegen Drohnensichtungen mehrfach unterbrochen worden. Auch über einer Bundeswehr-Einrichtung bei München und am Flughafen in Frankfurt am Main wurden Drohnen gesichtet.

