Dafür seien mehr als 210 Standorte für die militärische Ausbildung und Umerziehung eingerichtet worden, heißt es in einem Bericht der Yale School of Public Health. Dort würden Kinder auch zur Herstellung von Drohnen gezwungen. Die Forscher sprechen von einem "potenziell beispiellosen System" zur Umerziehung, das Zehntausende Kinder aus der Ukraine für lange Zeit aufnehmen könne. Die tatsächliche Zahl der Standorte sei wahrscheinlich noch höher.

Die Ukraine wirft dem Kreml vor, mehr als 19.500 Kinder illegal nach Russland und Belarus entführt oder zwangsumgesiedelt zu haben. Die US-Forscher gehen von einer fast doppelt so hohen Zahl aus.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.