Das Bild zeigt Kinder in einem Bus, der sie von Isjum in der Ukraine in die Region Belgorod in Russland bringen soll (Foto vom 20. April) (IMAGO/SNA/Mikhail Voskresenskiy / Sputnik )

Diese Zahl nannte eine Regierungsmitarbeiterin in der Nacht auf Telegram. Die Kinder, die vor Bomben und Beschuss in den Konfliktgebieten geflohen seien, hätten in Russland Zuflucht gefunden.

Im Juli 2022 schätzten die Vereinigten Staaten, dass Russland 260.000 Kinder zwangsdeportiert hat. Die Ukraine selbst gibt derzeit an, dass mehr als 19.000 ukrainische Kinder illegal aus dem Land gebracht worden seien.

