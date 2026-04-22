PCK-Raffinerie in Schwedt
Russland will ab Mai kein kasachisches Öl mehr nach Deutschland durchleiten

Russland will ab Mai kein Öl aus Kasachstan mehr über die sogenannte Druschba-Pipeline zur PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt leiten.

    Das Werksgelände der Raffinerie PCK in Schwedt. Das Logo PCK ist im Vordergrund am Eingang zu sehen und im Hintergrund an einem Tank.
    Raffinerie PCK in Schwedt (picture alliance / dpa / Annette Riedl)
    Die unter staatlicher Treuhandverwaltung stehende deutsche Tochter des russischen Rosneft-Konzerns habe darüber die Bundesnetzagentur informiert, erklärte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Entscheidung geht den Angaben zufolge auf das russische Energieministerium zurück. Die Versorgungssicherheit sei aber nicht bedroht, teilte die Sprecherin weiter mit.
    Die Schwedter Raffinerie ist hauptsächlich für die Versorgung der Hauptstadt Berlin und des Nordostens Deutschlands mit Diesel, Benzin, Kerosin und Heizöl zuständig.
    Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.