Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat angekündigt, der Ukraine die Bedingungen für das Ende des Krieges mitzuteilen. (picture alliance / dpa / TASS / Alexander Shcherbak)

Der russische Außenminister Lawrow sprach von einem Dokument für ein dauerhaftes, globales und langfristiges Abkommen. Auch die Ukraine soll ein entsprechendes Dokument vorbereiten. Dies war bei den Gesprächen zwischen beiden Seiten in Istanbul vereinbart worden.

Bei dem Gefangenenaustausch sind bisher jeweils 390 Menschen freigelassen worden. Der vereinbarte Austausch von insgesamt 1.000 Gefangenen pro Seite soll in den kommenden Tagen fortgesetzt werden.

Russland griff auch heute wieder die Ukraine an. Bei Raketeneinschlägen in der Süd- und in der Ostukraine wurden mindestens zwei Menschen getötet, wie örtliche Behörden mitteilten.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.