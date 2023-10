Nicht mehr lange auf der ISS: Die russischen Kosmonauten sollen nur noch bis 2028 auf der Internationalen Raumstation mitarbeiten. (picture alliance / dpa)

Sein Land werde sich nur noch vorübergehend an Missionen auf der Internationalen Raumstation ISS beteiligen und die Zusammenarbeit 2028 beenden, kündigte Präsident Putin in Moskau an. Es sei nun notwendig, die neue Station zeitgerecht fertigzustellen, um in der bemannten Raumfahrt international weiter Maßstäbe zu setzen.

Der Leiter der russischen Raumfahrtbehörde Roscosmos unterstützte Putins Position und betonte, Russland werde auch sein Mondprogramm weiter fortsetzen.

