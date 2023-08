Raumfahrt

Russland will erste Mondmission seit fast 50 Jahren starten

Russland will in der Nacht auf Freitag eine Raumsonde zum Mond schicken. Es ist die erste russische Mondmission seit fast 50 Jahren. Eine Sojus-Trägerrakete soll Luna-25 zum Mond bringen. Das Landefahrzeug soll dann in der Nähe des Südpols des Mondes "auf schwierigem Gelände" aufsetzen.

10.08.2023