Russland rüstet weiter auf. Im Bild eine Zirkon-Rakete, die von einem Kriegsschiff abgefeuert wird. (Archivbild) (picture alliance/dpa/Russian Defence Ministry | )

Die USA und andere NATO-Staaten bauten ihre militärische Flottenpräsenz in den Weltmeeren aus, darunter auch in an Russland angrenzenden Gewässern, sagte Präsidentenberater Patruschew. Unter dem Vorwand des Kampfes gegen die Piraterie würden Handelswege blockiert sowie Güter- und Passagierschiffe unabhängiger Nationen aufgehalten, durchsucht und teilweise beschlagnahmt. Darum müsse Russland seine Flotte modernisieren.

Russland setzt in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine auch die eigene Flotte ein. So werden regelmäßig von russischen Schiffen Raketen auf Städte und andere Objekte in der Ukraine abgefeuert.

Ukraine plant eigene weitreichende Raketen

Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte derweil die Entwicklung und den Bau eigener weitreichender Raketen an. Man müsse sich dann nicht mehr nur auf die Waffensysteme der Partner verlassen, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Nach dem russischen Angriff im Jahr 2022 hatte Kiew eigenen Angaben zufolge bereits das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, die Moskwa, mit Marschflugkörpern aus eigener Produktion versenkt. Russland widersprach dieser Darstellung.

