Medienrecherche

Der Kreml in Moskau (picture alliance / dpa / Ulf Mauder)

Die Redaktion wertete nach eigenen Angaben geheime Dokumente einer Organisation aus, die im Auftrag des Kremls arbeitet. Demnach baue diese Organisation eine gefälschte, deutschsprachige Wikipedia mit Desinformationen auf. Ziel der russischen Seite sei es, dass KI-gestützte Plattformen wie ChatGPT bei ihren Antworten auf die falschen Informationen zugreifen und diese weiterverbreiten. Den Angaben zufolge wurden bisher mehr als 200.000 Artikelseiten angelegt, 500 weitere sollen monatlich hinzukommen.

Wie t-online berichtet, finden sich in dem untersuchten Datensatz auch Hinweise auf Unterstützer in Deutschland. Aktivitäten der kremlnahen Organisation waren erstmals 2023 durch gefälschte Nachrichtenseiten internationaler Medien bekannt geworden.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.