Orthodoxes Osterfest

Der russische Präsident Wladimir Putin (picture alliance / TASS / Alexander Kazakov)

Demnach soll die Feuerpause am Samstagnachmittag beginnen und am Sonntagabend enden. In der Erklärung heißt es, man erwarte, dass die ukrainische Seite dem russischen Beispiel folge.

Zuvor hatte die Ukraine mehrfach eine Waffenruhe rund um das christlich-orthodoxe Osterfest angeregt. Der Kreml hatte zunächst erklärt, keine klaren Vorschläge erhalten zu haben. Schon im vergangenen Jahr hatte es anlässlich des Festtags eine 30-stündige Feuerpause gegeben.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.