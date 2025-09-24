Russland will Steuern erhöhen, um den Ukraine-Krieg zu finanzieren. (Sergei Fadeichev via www.imago-images.de/Itar Tass)

Nach Angaben des Finanzministeriums in Moskau ist für den Haushalt des kommenden Jahres eine Erhöhung der Abgabe von 20 auf 22 Prozent vorgesehen. Die Steuererhöhung solle in erster Linie der Finanzierung von Verteidigung und Sicherheit dienen, sowie der Versorgung der Soldaten und ihrer Familien, hieß es. Auch in anderen Bereichen werde man höhere Abgaben vorschlagen.

Im laufenden Haushalt machen Militär und Sicherheit Berechnungen zufolge etwa 40 Prozent aller staatlichen Ausgaben aus. Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren Krieg gegen die Ukraine. Ein Frieden ist nicht in Sicht.

