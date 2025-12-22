Die Fortschritte würden begleitet von, wie Rjabkow sagte, "äußerst schädlichen und böswilligen Versuchen einer einflussreichen Gruppe von Staaten, diese Bemühungen zu torpedieren und den diplomatischen Prozess zu sabotieren". In Brüssel und in mehreren europäischen Hauptstädten fürchte man eine russisch-amerikanische Einigung zur Ukraine, sagte Rjabkow.
Die Ukraine-Gespräche in Miami waren gestern zu Ende gegangen. Auch der US-Sondergesandte Witkoff und der ukrainische Präsident Selenskyj äußerten sich danach positiv. Konkrete Ergebnisse wurden aber nicht bekannt. In den Gesprächen sei es unter anderem um multilaterale Sicherheitsgarantien und US-Sicherheitszusagen gegangen, berichteten Witkoff und der ukrainische Unterhändler Umjerow auf der Plattform X wortgleich. Auch der wirtschaftliche Wiederaufbau der Ukraine nach einem Ende des Kriegs sei Thema gewesen, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.