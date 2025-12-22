Ukraine
Russland wirft EU vor, eine Einigung mit den USA zu torpedieren

Russland hat sich nach den Gesprächen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine im US-Bundesstaat Florida positiv geäußert. Man beobachte langsame Fortschritte, sagte der stellvertretende Außenminister Rjabkow russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Vorwürfe machte er jedoch der Europäischen Union.

    Sergej Rjabkow wirft der EU vor, eine Einigung mit den USA zu torpedieren. (dpa / Richard Drew)
    Die Fortschritte würden begleitet von, wie Rjabkow sagte, "äußerst schädlichen und böswilligen Versuchen einer einflussreichen Gruppe von Staaten, diese Bemühungen zu torpedieren und den diplomatischen Prozess zu sabotieren". In Brüssel und in mehreren europäischen Hauptstädten fürchte man eine russisch-amerikanische Einigung zur Ukraine, sagte Rjabkow.
    Die Ukraine-Gespräche in Miami waren gestern zu Ende gegangen. Auch der US-Sondergesandte Witkoff und der ukrainische Präsident Selenskyj äußerten sich danach positiv. Konkrete Ergebnisse wurden aber nicht bekannt. In den Gesprächen sei es unter anderem um multilaterale Sicherheitsgarantien und US-Sicherheitszusagen gegangen, berichteten Witkoff und der ukrainische Unterhändler Umjerow auf der Plattform X wortgleich. Auch der wirtschaftliche Wiederaufbau der Ukraine nach einem Ende des Kriegs sei Thema gewesen, hieß es.
